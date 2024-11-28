2024.11.28 16:41

Премьер: Грузия отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года

 
ru.DELFI.lt
Iraklis Kobachidzė
Iraklis Kobachidzė
ФОТО: Lorenz Huter | Scanpix

Грузия отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает „Эхо Кавказа“.

„Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Европейским Союзом до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от любых бюджетных грантов со стороны Европейского Союза“, – сказал Кобахидзе на брифинге.

Ранее сам Европейский совет объявил, что процесс интеграции Грузии фактически приостановлен из-за действий „Грузинской мечты“.

Напомним, что прозападный президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала результаты выборов в парламент, на которых, по официальным данным, победила правящая партия „Грузинская мечта“. Ранее эта политсила инициировала принятие антидемократических законов, которые поставили под угрозу европейскую интеграцию этой стране. В Грузии также вспыхнули протесты против исхода выборов.

В апреле этого года основатель и почетный председатель „Грузинской мечты“, миллиардер Бидзина Иванишвили обещал в обращении к гражданам, что Грузия вступит в Евросоюз в 2030 году.

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