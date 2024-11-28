Премьер: Грузия отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года

„Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Европейским Союзом до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от любых бюджетных грантов со стороны Европейского Союза“, – сказал Кобахидзе на брифинге.