„Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Европейским Союзом до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от любых бюджетных грантов со стороны Европейского Союза“, – сказал Кобахидзе на брифинге.
Ранее сам Европейский совет объявил, что процесс интеграции Грузии фактически приостановлен из-за действий „Грузинской мечты“.
Напомним, что прозападный президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала результаты выборов в парламент, на которых, по официальным данным, победила правящая партия „Грузинская мечта“. Ранее эта политсила инициировала принятие антидемократических законов, которые поставили под угрозу европейскую интеграцию этой стране. В Грузии также вспыхнули протесты против исхода выборов.
В апреле этого года основатель и почетный председатель „Грузинской мечты“, миллиардер Бидзина Иванишвили обещал в обращении к гражданам, что Грузия вступит в Евросоюз в 2030 году.