2024.12.01 16:30

Премьер Грузии требует от президента покинуть свой пост

 
Deutsche Welle
Prezidentas susitiko su Sakartvelo Prezidente Salome Zurabišvili
Prezidentas susitiko su Sakartvelo Prezidente Salome Zurabišvili
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Президент Зурабишвили должна покинуть свой пост в декабре, несмотря на ее отказ делать это, заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту Саломе Зурабишвили придется покинуть свой пост по окончании своего срока в этом месяце, несмотря на ее заявление о том, что она откажется это сделать. Его слова передает агентство Reuters в воскресенье, 1 декабря.

Кроме того, Кобахидзе назвал „временным событием“ решение США приостановить стратегическое партнерство с Грузией. По его словам, Грузия будет вести переговоры с новой администрацией избранного президента Дональда Трампа после его вступления в должность 20 января.

Президент Грузии: Не покину пост при нелегитимном парламенте

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что намерена остаться на посту до формирования „законно избранного парламента“. „Легитимного парламента нет, а нелегитимный парламент не может избрать нового президента, поэтому не может быть инаугурации“, - заявила глава государства в телеобращении 30 ноября, добавив, что ее мандат действует до тех пор, „пока не будет законно избранного парламента, который законно изберет кого-то вместо меня“.

Срок президентских полномочий Зурабишвили официально истекает в декабре. Ранее правящая партия „Грузинская мечта“ объявила, что выборы президента Грузии пройдут 14 декабря, а инаугурация - 29 декабря. В качестве кандидата в президенты партия выдвинула бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

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Источник
Deutsche Welle
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