Премьер Грузии требует от президента покинуть свой пост

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президенту Саломе Зурабишвили придется покинуть свой пост по окончании своего срока в этом месяце, несмотря на ее заявление о том, что она откажется это сделать. Его слова передает агентство Reuters в воскресенье, 1 декабря.

Кроме того, Кобахидзе назвал „временным событием“ решение США приостановить стратегическое партнерство с Грузией. По его словам, Грузия будет вести переговоры с новой администрацией избранного президента Дональда Трампа после его вступления в должность 20 января.

Президент Грузии: Не покину пост при нелегитимном парламенте