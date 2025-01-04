Премьер Гренландии потребовал независимости от Дании

Эгеде против „оков колониальной эпохи“

„Настало время сделать следующий шаг для нашей страны. Как и другие страны мира, мы должны работать над устранением препятствий к сотрудничеству, которые можем назвать оковами колониальной эпохи, и двигаться дальше. История и нынешние условия показали, что наше сотрудничество с Королевством Дания не привело к созданию полного равенства, и если нам и дальше придется исходить из датской конституции, равноправное сотрудничество не может быть создано“, - говорится в обращении, опубликованном на датском и гренландском языках.