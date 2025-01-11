Премьер Гренландии: Мы хотим оставаться гренландцами

Гренландия не хочет быть ни американской, ни датской территорией и стремится к независимости. Об этом заявил премьер-министр острова (автономии в составе Королевства Дания) Муте Эгеде на совместной пресс-конференции с датским премьер-министром Метте Фредериксен в Копенгагене в пятницу, 10 января. „Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы хотим быть гренландцами“, - подчеркнул он, комментируя заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа о его желании „приобрести“ самый большой в мире остров. При этом Эгеде также заявил, что Гренландия открыта для сотрудничества с США, но его судьбу будут решать местные жители, пишет в своем материале газета Financial Times (FT).