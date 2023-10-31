Премьер Финляндии о расследовании прорыва Balticconnector: "Мы начинаем работать с Китаем"

 
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Petteris Orpo
Petteris Orpo
ФОТО: Reuters / Scanpix

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Китай выразил желание сотрудничать в расследовании прорыва трубопровода Balticconnector в октябре. В момент инцидента, похоже, там находилось китайское судно, сказал Орпо на пресс-конференции перед сессией Nordic Council в норвежском Осло.

"Похоже, что китайский корабль находился там в момент прорыва трубопровода. И именно поэтому мы должны начать дипломатические переговоры с китайцами. А также нам предстоит начать сотрудничество с китайскими властями. Они сказали, что хотят сотрудничать. Мы начинаем работать вместе. И следующие несколько дней, я думаю, покажут, как все пойдет. Теперь нам нужно набраться терпения”, - сказал финский премьер-министр.

Орпо добавил, что "прежде чем делать какие-либо выводы, мы должны получить четкое представление о том, что произошло".

Напомним, прорыв на трубопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией зафиксировали в ночь на 8 октября. Полиция Финляндии ведет расследование о разгерметизации подводного газопровода и заявила, что в момент прорыва рядом находились два судна под флагами России и Гонконга. НАТО и партнеры усилили патрулирование в Балтийском море.

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