Премьер Финляндии о расследовании прорыва Balticconnector: "Мы начинаем работать с Китаем"

"Похоже, что китайский корабль находился там в момент прорыва трубопровода. И именно поэтому мы должны начать дипломатические переговоры с китайцами. А также нам предстоит начать сотрудничество с китайскими властями. Они сказали, что хотят сотрудничать. Мы начинаем работать вместе. И следующие несколько дней, я думаю, покажут, как все пойдет. Теперь нам нужно набраться терпения”, - сказал финский премьер-министр.
Орпо добавил, что "прежде чем делать какие-либо выводы, мы должны получить четкое представление о том, что произошло".
Напомним, прорыв на трубопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией зафиксировали в ночь на 8 октября. Полиция Финляндии ведет расследование о разгерметизации подводного газопровода и заявила, что в момент прорыва рядом находились два судна под флагами России и Гонконга. НАТО и партнеры усилили патрулирование в Балтийском море.