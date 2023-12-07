Премьер Эстонии попыталась изменить позицию Орбана по Украине

Во время разговора Каллас обсудила с Орбаном общие вопросы безопасности, включая безопасность границ ЕС.



"Перед саммитом Европейского совета я подчеркнула важность нашей дальнейшей долгосрочной поддержки Украины. Расширение ЕС – это также наша оборона и политика безопасности", подчеркнула Кая Каллас.

Венгрия системно блокирует в Евросоюзе принятие любых связанных с Украиной решений – от начала переговоров о вступлении в ЕС до одобрения 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи.