Премьер Армении: Армию невозможно развивать в сотрудничестве с РФ

Ереван ищет новых партнеров для военно-технического сотрудничества, поскольку не может его реализовывать только с Россией, как это было до сих пор, заявил премьер-министр Никол Пашинян в интервью Общественному радио Армении в четверг, 1 февраля.

По словам Пашиняна, раньше 95-97 процентов отношений Армении в оборонной сфере были с РФ, теперь "этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам". Армении "нужно понять, с кем мы реально можем иметь отношения военно-технического и оборонного характера".

Как заметил глава правительства, в январе 2022 года власти Армении подготовили концепцию реформирования армии в сотрудничестве с Россией. Однако события зимы того года - блокирование Азербайджаном связывающего Нагорный Карабах с Арменией Лачинского коридора - показали, что "мы не можем продвигаться с этой концепцией, и теперь мы должны понять, насколько реалистично сотрудничество в военно-технической сфере" с Москвой, сказал Пашинян.