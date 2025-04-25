"Прекратить захват" всей Украины. Трамп рассказал, на какие уступки готов Путин; его посланник Уиткофф снова прибыл в Россию

Журналисты спросили его, готов ли он вводить дополнительные санкции против России, если удары по Украине будут продолжаться и российские власти не захотят идти на компромисс. На это Трамп сказал: „Я бы ответил на этот вопрос через неделю“. „Я хочу посмотреть, будет ли у нас соглашение. Сейчас нет причин отвечать — но я не буду доволен. Скажу так: что-то случится“, — добавил президент США.