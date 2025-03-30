Прекращение огня между Израилем и ХАМАС снова на столе переговоров

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что также получил план и представил „встречное предложение посредникам в полной координации с Соединенными Штатами“.

Источники в сфере безопасности еще в четверг сообщали Reuters, что Египет получил позитивные сигналы от Израиля относительно нового предложения о прекращении огня.

„Два дня назад мы получили предложение от посредников Египта и Катара. Мы отнеслись к нему положительно и приняли его“, — сказал в видеообращении аль-Хайя, который возглавляет группу ХАМАС на непрямых переговорах, направленных на обеспечение прекращения огня.

Халиль аль-Хайя, лидер ХАМАС в секторе Газа, сказал в субботу вечером, что группировка одобрила проект соглашения, направленный египетскими и катарскими посредниками.

В случае согласия новое ограниченное соглашение о прекращении огня может совпасть с мусульманским праздником Ураза-байрам (по-арабски — Идаль-Фитр), который начался в воскресенье.

В субботу офис Нетаньяху заявил, что провел консультации по предложению посредников о прекращении огня. В канцелярии премьера также сообщили, что израильское встречное предложение было согласовано с США, но не предоставили дополнительных подробностей. США публично не комментировали этот вопрос.

Это произошло, когда израильские силы начали наземную операцию в Рафахе и продолжили воздушные удары по сектору Газа после прекращения огня, вступившего в силу 19 января, которое закончилось в начале марта.