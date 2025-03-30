Прекращение огня между Израилем и ХАМАС снова на столе переговоров

Халиль аль-Хайя, лидер ХАМАС в секторе Газа, сказал в субботу вечером, что группировка одобрила проект соглашения, направленный египетскими и катарскими посредниками.
„Два дня назад мы получили предложение от посредников Египта и Катара. Мы отнеслись к нему положительно и приняли его“, — сказал в видеообращении аль-Хайя, который возглавляет группу ХАМАС на непрямых переговорах, направленных на обеспечение прекращения огня.
Источники в сфере безопасности еще в четверг сообщали Reuters, что Египет получил позитивные сигналы от Израиля относительно нового предложения о прекращении огня.
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что также получил план и представил „встречное предложение посредникам в полной координации с Соединенными Штатами“.
В случае согласия новое ограниченное соглашение о прекращении огня может совпасть с мусульманским праздником Ураза-байрам (по-арабски — Идаль-Фитр), который начался в воскресенье.
В субботу офис Нетаньяху заявил, что провел консультации по предложению посредников о прекращении огня. В канцелярии премьера также сообщили, что израильское встречное предложение было согласовано с США, но не предоставили дополнительных подробностей. США публично не комментировали этот вопрос.
Это произошло, когда израильские силы начали наземную операцию в Рафахе и продолжили воздушные удары по сектору Газа после прекращения огня, вступившего в силу 19 января, которое закончилось в начале марта.
В ходе первой фазы ХАМАС освободил 33 заложника, 25 из них живыми. Считается, что поддерживаемая Ираном группировка все еще удерживает 59 заложников (и не все, как полагают, живы).
Ранее ХАМАС настаивал на соблюдении первоначальной сделки — с началом переговоров по второй фазе, которая предусматривала освобождение всех оставшихся заложников в обмен на полный вывод израильских войск из Газы и прекращение войны. Однако эти переговоры так и не начались.
Вместо этого Израиль и США предложили продлить первую фазу прекращения огня, которая истекла месяц назад, без четкой гарантии того, что война закончится.
Израиль обвинил ХАМАС в отказе от продления и 18 марта возобновил удары по Газе.
Министерство здравоохранения, которое контролирует ХАМАС, заявило, что с тех пор в результате израильских авиаударов погибли более 900 человек по всей территории сектора Газа.
Родственники оставшихся заложников обвинили Нетаньяху в том, что он подверг жизни заложников опасности, нарушив режим прекращения огня.
Один из этих заложников, Элкана Бохбот, был показан в новом видео, опубликованном ХАМАС, в котором он умоляет о его освобождении.
Война против ХАМАС началась после того, как боевики атаковал юг Израиля 7 октября 2023 года, убив около 1200 человек и захватив 251 заложника. Израиль ответил полномасштабным вторжением в сектор Газа, в результате которого погибли более 50 тысяч палестинцев, как заявляет министерство здравоохранения, контролируемое ХАМАС.