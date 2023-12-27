Представители США и Мексики проведут встречу на фоне роста миграции в регионе

Американские и мексиканские чиновники встретятся в среду в Мехико, чтобы обсудить то, что Белый дом назвал резким увеличением потока мигрантов через регион за последние месяцы.
Американскую сторону будут представлять госсекретарь США Энтони Блинкен, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас и советник Белого дома по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рэндалл.
С мексиканской стороны переговоры возглавит президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, в них также примут участие члены мексиканского кабинета, отвечающие за безопасность.
Выступая перед журналистами в пятницу, Лопес Обрадор заявил, что Мексика и США продолжат совместную работу и подчеркнул необходимость упорядоченной миграции и устранения коренных причин, побуждающих людей покидать свои дома.
По его словам, миграция – результат не выбора, но необходимости.
МИД Мексики заявил, что встреча в среду даст возможность подтвердить готовность сотрудничества по вопросам миграции, включая расширение легальных возможностей для мигрантов.
За несколько дней до встречи группа мигрантов, примерно в 6 тысяч человек, вышла из Тапачулы, расположенной недалеко от южной границы Мексики с Гватемалой.
Это одна из самых больших групп, пытающихся добраться до границы с США, за последний год с лишним.
Представитель Совета по национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден и Лопес Обрадор в ходе телефонного разговора обсудили, какие шаги могут быть предприняты в Мексике, чтобы замедлить поток мигрантов, направляющихся к границе США.
Кирби упомянул железнодорожные и автомобильные контрольно-пропускные пункты, а также присутствие мексиканских военных на юге страны. По его словам, встреча в среду будет включать более глубокую проработку этих мер.