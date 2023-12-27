Представители США и Мексики проведут встречу на фоне роста миграции в регионе

Американские и мексиканские чиновники встретятся в среду в Мехико, чтобы обсудить то, что Белый дом назвал резким увеличением потока мигрантов через регион за последние месяцы.

Американскую сторону будут представлять госсекретарь США Энтони Блинкен, министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас и советник Белого дома по внутренней безопасности Лиз Шервуд-Рэндалл.

С мексиканской стороны переговоры возглавит президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, в них также примут участие члены мексиканского кабинета, отвечающие за безопасность.

Выступая перед журналистами в пятницу, Лопес Обрадор заявил, что Мексика и США продолжат совместную работу и подчеркнул необходимость упорядоченной миграции и устранения коренных причин, побуждающих людей покидать свои дома.

По его словам, миграция – результат не выбора, но необходимости.

МИД Мексики заявил, что встреча в среду даст возможность подтвердить готовность сотрудничества по вопросам миграции, включая расширение легальных возможностей для мигрантов.