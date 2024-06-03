Председатель парламента Грузии подписал закон об иноагентах

Против законопроекта голосовала оппозиция, и выходили с протестными акциями её сторонники. Документ был резко раскритикован странами Запада. Он был ветирован президентом страны Саломе Зурабишвили, она отказалась его подписать. Правящей партии "Грузинская мечта" удалось обойти вето президента.
Авторы настаивают, что документ не содержит репрессивных мер и предназначен для увеличения прозрачности организаций в некоммерческом секторе. Они заявляют, что закон повторяет нормы не из российского, а из американского законодательства.
Администрация президента США Джо Байдена заявила, что США могут пересмотреть отношения с Грузией в связи с принятием закона. Ряд представителей стран Евросоюза призвал отозвать статус Грузии как кандидата в члены ЕС и отказаться от безвизового режима с Тбилиси после подписания документа.
Согласно новому закону, уже с августа СМИ и НПО, которые по данным 2023 года получали более 20 процента дохода из-за рубежа, должны начать регистрацию в качестве организаций, проводящих интересы иностранной силы. Под это требование попадают абсолютное большинство грузинских онлайн-СМИ и НКО, работающих преимущественно с западными фондами, отмечает "Эхо Кавказа".