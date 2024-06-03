Председатель парламента Грузии подписал закон об иноагентах

Против законопроекта голосовала оппозиция, и выходили с протестными акциями её сторонники. Документ был резко раскритикован странами Запада. Он был ветирован президентом страны Саломе Зурабишвили, она отказалась его подписать. Правящей партии "Грузинская мечта" удалось обойти вето президента.

Авторы настаивают, что документ не содержит репрессивных мер и предназначен для увеличения прозрачности организаций в некоммерческом секторе. Они заявляют, что закон повторяет нормы не из российского, а из американского законодательства.