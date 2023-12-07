Председатель КНР Си Цзиньпин принимает руководство Евросоюза

Председатель КНР Си Цзиньпин принял в Пекине председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председателя Евросовета Шарля Мишеля и провел с ними переговоры, сообщило информационное агентство "Синьхуа" в четверг, 7 декабря. Это первая личная встреча руководства ЕС с Си в Пекине с 2019 года после видеосаммита в прошлом году.

После рабочего обеда фон дер Ляйен и Мишель встретятся с премьером Госсовета Китая Ли Цяном, затем состоятся официальный ужин и пресс-конференция. Европейских руководителей сопровождает верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

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