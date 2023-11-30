Председатель Еврокомиссии высказалась за интеграцию Украины в оборонные программы Евросоюза

 
"Голос Америки"
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
ФОТО: dpa / Scanpix
Председатель Еврокомиссии подчеркнула необходимость учитывать индустриальный потенциал Украины при разработке оборонной стратегии.

Евросоюз должен принимать во внимание военные потребности Украины при планировании стратегии оборонной промышленности Европы. Об этом заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Наша стратегия может быть завершенной лишь в том случае, если она будет учитывать потребности Украины и ее промышленный потенциал", – сказала фон дер Ляйен, выступая на ежегодной конференции оборонного ведомства ЕС.

Она уточнила, что Украина должна быть интегрирована в оборонные программы ЕС, отметив, что это будет способствовать удовлетворению потребностей Киева в его борьбе против российского вторжения.

"Первым шагом к достижению этой цели является вовлечение Украины в процесс (проведения) консультаций по промышленной стратегии", – подчеркнула председатель Еврокомиссии.

"Это должно привести к интеграции Украины в некоторые из наших оборонных программ – с согласия Европарламента и Совета Европы – там, где это необходимо", – отметила фон дер Ляйен.

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"Голос Америки"
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