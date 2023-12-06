Правящая партия Венгрии против приема Украины в ЕС

Правящая в Венгрии партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" высказалась против начала переговоров Евросоюза с Украиной о ее приеме в состав ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на предстоящем на будущей неделе саммите ЕС должен высказаться против позитивного решения, подчеркивается в проекте резолюции, представленной парламенту в Будапеште в среду, 6 декабря.

По мнению ФИДЕС, предложение Еврокомиссии (ЕК) о начале переговоров с Украиной тщательно не продумано. В кругу руководителей 27 стран - членов ЕС нарастает обеспокоенность по поводу того, что Венгрия может заблокировать решение о начале переговоров с Украиной о ее приеме в состав Евросоюза.

Виктор Орбан еще в ноябре предупреждал, что он намерен предотвратить принятие решения о начале переговоров с Киевом. Такое решение должно быть принято единогласно главами государств и правительств всех 27 стран Евросоюза.

Возражения Виктора Орбана