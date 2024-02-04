Православная церковь Украины удалила из календаря день памяти Александра Невского

По предложению Синодальной календарной комиссии, 23 ноября вместо Александра Невского будут поминать преподобного Александра Константинопольского, первоначальника обители "Неусыпных". В церковный календарь также включен поминальный день в память всех жертв Голодомора в Украине - это четвертая суббота ноября.

Власти РФ, включая президента Владимира Путина , нередко используют фигуру жившего в середине XIII века Александра Невского для обоснования теории о вековом противостоянии России и Запада и даже для оправдания агрессии против Украины.

Утверждалось, что Кремль подготовил для государственных СМИ и провластных блогеров методички с рекомендациями, как освещать вторжение в Украину: войну предлагалось сравнивать с Невской битвой - сражением новгородского и шведского войск в XIII веке. Путин говорил, что князь ездил в Золотую Орду за ярлыком на княжение, но ордынцы, в отличие от представителей Запада, не хотели лишить русских людей православной веры. В оккупированном Мариуполе осенью 2022 года был установлен памятник Александру Невскому. В Харькове памятник князю, наоборот, снесли как символ "русского мира".