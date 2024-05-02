2024.05.02 17:52

Правительство Швейцарии: Россия не приглашена на мирные переговоры по Украине

 
"Голос Америки"
Šveicarija
Šveicarija
ФОТО: Scanpix / Reuters

В четверг правительство Швейцарии заявило, что "на данном этапе" Россия не входит в число 160 делегаций, приглашенных на переговоры, призванные способствовать установлению мира в конфликте России с Украиной. Они должны пройти 15-16 июня в швейцарском городе Люцерн

По заявлению швейцарского правительства, переговоры будут основываться на формуле мира президента Украины Зеленского и других мирных предложениях, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права. Цель переговоров –создать основу для прочного мира и разработать "дорожную карту" для участия России в этом процессе. "Главная цель саммита – вдохновить будущий мирный процесс", – заявили в швейцарском правительстве.

Правительство Швейцарии, пригласившее более 160 делегаций, пояснило, что всегда проявляло готовность пригласить Россию. "Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс", – говорится в заявлении швейцарского правительства. – "Мирный процесс без России невозможен".

Однако Москва неоднократно подчеркивала, что не заинтересована в участии в первых переговорах. Российские официальные лица указывают на то, что Швейцария присоединилась к санкциям против России, в связи с ее вторжением в Украину, и поэтому Швейцария не может быть нейтральным посредником в мирном процессе.

Правительство Украины, со своей стороны, поставило под сомнение целесообразность участия России в переговорах, которые пройдут 15-16 июня.

"Мы понимаем, что нет смысла сажать Россию за стол переговоров, если вы не можете гарантировать, что она будет действовать добросовестно", – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Policy, опубликованном на этой неделе.

По словам Кулебы, давление на Россию на поле боя и объединение стран, "разделяющих принципы", должны помочь заставить Москву быть более готовой к диалогу.

В январе этого года Швейцария впервые анонсировала, что примет у себя саммит по мирным переговорам по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

Среди приглашенных делегаций – представители стран "Большой семерки" (G7), "Большой двадцатки" (G20), БРИКС, ЕС и международных организаций.

Переговоры пройдут 15-16 июня на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден недалеко от города Люцерн.

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"Голос Америки"
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