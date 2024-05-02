Правительство Швейцарии: Россия не приглашена на мирные переговоры по Украине

По заявлению швейцарского правительства, переговоры будут основываться на формуле мира президента Украины Зеленского и других мирных предложениях, основанных на Уставе ООН и ключевых принципах международного права. Цель переговоров –создать основу для прочного мира и разработать "дорожную карту" для участия России в этом процессе. "Главная цель саммита – вдохновить будущий мирный процесс", – заявили в швейцарском правительстве.

Правительство Швейцарии, пригласившее более 160 делегаций, пояснило, что всегда проявляло готовность пригласить Россию. "Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс", – говорится в заявлении швейцарского правительства. – "Мирный процесс без России невозможен".