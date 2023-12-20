Правительство Польши уволило руководство государственных СМИ

Международные организации подвергли критике одностороннее освещение избирательной кампании в государственных СМИ Польши. В отчете Европейского центра свободы прессы и СМИ (ECPMF), который в основном финансируется Еврокомиссией, в частности, отмечалось, что польские официальные СМИ "полностью превратились в пропагандистское подразделение правящей ПиС" и участвовали в очернении ее критиков. Миссия наблюдателей ОБСЕ на выборах раскритиковала TVP за "явное предпочтение ПиС в своих репортажах и в то же время открытую враждебность по отношению к оппозиции".