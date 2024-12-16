При этом Литва и Эстония в том же заявлении названы „государствами, суверенитет которых в настоящее время наиболее ограничен в ЕС, и чьи правительства действуют по указаниям администрации иностранного государства, а не в интересах собственного народа“. Какое именно иностранное государство имеется в виду, правительство Грузии не уточнило, но выразило мнение, что такая внешняя политика балтийских стран „является главной причиной того, что правительства этих государств вынуждены действовать против собственного достоинства“.