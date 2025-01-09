Правительство Армении одобрило законопроект о евроинтеграции

Правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления страны в Европейский Союз. Документ „не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова“, и решение по этому вопросу „может быть принято только путем референдума“, заявил премьер-министр Никол Пашинян в четверг, 9 января.

По его словам, после принятия законопроекта парламентом, куда он будет передан после утверждения правительством, власти Армении намерены обсудить с ЕС дорожную карту процесса евроинтеграции.

Глава МИД Армении об укреплении отношений с ЕС в последние годы