Пранки, лекции, чат-рулетка: как украинские блогеры пытаются говорить с россиянами о войне

Форматы и аудитории у всех разные, каждый может найти что-то свое, как по стилистике, так и по жанру: от пранкеров, звонящих российским семьям от имени ВСУ с сообщением о смерти военнослужащего, до историка, который пытается восполнить пробелы в знании истории, чтобы люди могли адекватно мыслить. От журналиста, беседующего с военнопленными, до бывшего стоматолога, ведущей популярные стримы в чат-рулетке. По сути, это своеобразная площадка для коллективной психотерапии украинской аудитории, которая к тому же позволяет собирать донаты и реализовывать волонтерские проекты для ВСУ. С участниками "терапии" пообщалась для журнала "Спектр" журналистка Эла Знаменская.

Такая, значит, история

Виталий Дрибница, преподаватель гуманитарно-педагогического колледжа в Киевской области, соавтор учебника истории для 7–8 классов, ведет канал Vox Veritatis (Голос истины), у которого 251 000 подписчиков. 95% аудитории — украинцы. "Переубедить россиян — у меня даже и мысли такой не было, я начинал свой канал по другим причинам, — объясняет Виталий. — Во-первых, когда смотрел украинских блогеров, то видел, что они очень часто ошибались в исторических вопросах. Я думал, что, имея историческое образование, смогу выступить просветителем. Однако практика показала, что я ошибаюсь ненамного меньше, чем блогеры, которые не имеют отношения к истории. В любом случае я считал, что могу сказать много нового на исторические темы. Во-вторых, я привык идти против течения — не всегда это получалось, но „я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал"; и когда украинские блогеры начали показывать тех россиян, которых потом и я увидел, то подумал: ну не может такого быть, есть же, наверное, люди, с которыми можно пообщаться. И моя идея была — показать других, хороших россиян. Но когда я вышел в чат-рулетку и провел там несколько месяцев, то первая причина все-таки осталась, потому что я историк и пытаюсь разговаривать на исторические темы, а вот вторая идея умерла очень быстро".