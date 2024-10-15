Прага запретила проводить "экскурсии" по пабам

По данным чешских СМИ, запрет, принятый местными законодателями, означает, что вечерние прогулки по пабам, в которых участники следуют за гидом от бара к бару, не могут проводиться в чешской столице с 22:00 до 6:00. Это не касается обычных туристических групп, пишет POLITICO.
„[Необоснованное] употребление алкоголя и деструктивное поведение, связанное с „экскурсиями“ по пабам, может создать впечатление отсутствия культуры в обществе, снизить чувство безопасности и ... негативно повлиять на восприятие муниципалитета туристами, потенциальными инвесторами и самими жителями“, - говорится в предложении городских властей.
Заместитель мэра Праги Зденек Гржиб заявил журналистам в понедельник, что „экскурсии“ в ночное время будут невозможны, а заместитель мэра Иржи Поспишил сказал, что город „ищет более культурных и богатых туристов... а не тех, кто приезжает на короткое время только для того, чтобы напиться“, сообщает AFP.
Жители центра Праги уже давно жалуются на шум и проблемы с безопасностью, возникающие из-за гуляющих туристов. Мощеные улицы города заполнены пабами и пивоварнями, а средний чех потребляет больше всех пива в мире, согласно данным Чешской ассоциации пивоварен и пивоваренных заводов.