Прага временно запретила давать россиянам гражданство Чехии

Президент Чехии Петр Павел подписал закон, временно запрещающий предоставлять гражданство этой страны гражданам России. Как следует из сообщения, обнародованного на сайте главы чешского государства в четверг, 6 февраля, большинство россиян не смогут получить чешское гражданство, даже если откажутся от российского паспорта: их заявления на получение гражданства Чехии будут заморожены до окончания войны в Украине. Исключение будет сделано лишь для политических беженцев и детей в возрасте до 15 лет.