Позитивные и конструктивные: как прошли первые переговоры Ирана и США при Трампе?

Обе стороны назвали встречу конструктивной и подтвердили, что договорились о втором раунде переговоров на следующей неделе. США заявили, что „прямая коммуникация“ сыграет ключевую роль в достижении возможной сделки.

Иран представлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, а США — специальный посланник президента Стив Уиткофф (изначально в его компетенцию входил ближневосточный конфликт, но Уиткофф оказался включен и в другие переговорные процессы, в том числе с Россией, где он был буквально накануне).