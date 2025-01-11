Пожары в Лос-Анджелесе: 11 жертв, введен комендантский час

От лесных пожаров наиболее пострадали такие пригороды Лос-Анджелеса, как Пасифик-Палисейдс, Малибу, Альтадена. По последним данным, погибли 11 человек, сгорели тысячи зданий на площади 15 000 гектаров. Эвакуированы 180 000 человек. Уничтожены виллы таких знаменитостей, как Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Мел Гибсон.

„Сегодня ветер ослаб“, но „снова усилится в ближайшие дни“, заявила в пятницу, 10 января, Дианна Крисвел из Федерального агентства по управлению ЧС США. По данным AFP, в начале недели скорость ветра в Лос-Анджелесе достигала 160 км/ч. До этого несколько месяцев была засуха.

В пригородах Лос-Анджелеса, пострадавших от масштабных лесных пожаров, ввели комендантский час из-за мародеров. В регионе стих ветер, что позволило пожарным эффективнее бороться с огнем, сообщает агентство AFP в субботу, 11 января.

На данный момент в Пасифик-Палисейдс пожарным удалось взять под контроль 8% линии огня, а в Альтадене - 3%. Представитель пожарной охраны Джейсон Шиллингер сообщил о „значительном прогрессе“ в борьбе с пламенем в Альтадене.

Огонь подступил и к городку Хидден-Хиллс, где живут многие знаменитости, например, Ким Кардашьян. Там под контроль взято 50% линии огня. Два других пожара локализованы на 70% и 98%.

В ряде районов Калифорнии введен комендантский час из-за мародеров