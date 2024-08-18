Пожар в культурном центре Сомерсет-хаус в центре Лондона: предметы искусства не пострадали

На видеокадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как над знаменитым зданием, расположенном на набережной Темзы, напротив вокзала Ватерлоо, в воздух поднимаются густые клубы дыма.
Вечером помощник комиссара Лондонской пожарной бригады (LFB) Кили Фостер сообщил, что распространение пламени удалось остановить, однако тушение последних очагов еще продолжается. По его словам, эти очаги находятся под крышей здания и труднодоступны.
По его словам, пожарные продолжат работу до завтрашнего дня.
Директор управляющего музеем благотворительного фонда Somerset House Trust Джонатан Рики заверил журналистов, что уникальная коллекция музея не пострадала.
По его словам, огонь вспыхнул вскоре после полудня в западном крыле здания, „где никаких произведений искусства нет“.
Сообщений о пострадавших также не поступало. По словам директора фонда, как только пожар был замечен, все находившиеся в здании сотрудники и посетители музея были немедленно эвакуированы.
Рики поблагодарил пожарных за блестяще проведенную работу.
Причину возгорания установить пока не удалось.
На время тушения здания музея пожарная бригада полностью закрыла его территорию для публики.
В общей сложности в ликвидации пожара принимали участие 20 пожарных расчетов, более 125 сотрудников LFB.
Поскольку огонь вспыхнул в верхней части здания и тушили его уже на крыше, чтобы туда добраться, пожарные привезли с собой две 32-метровые лестницы.
Сомерсет-Хаус — роскошное каменное здание XVIII века постройки, относящееся к георгианской эпохе.
Помимо офисов различных культурных организаций, в здании располагается одно из крупнейших в мире собраний живописи, Галерея Курто. В ее коллекции, в частности, „Автопортрет с перевязанным ухом“ Винсента Ван Гога.
По данным The Art Newspaper, в 2023 году Сомерсет-хаус занял 16-е место по посещаемости в мире, опережая по этому показателю, например, галерею Уффици во Флоренции, Rijksmuseum в Амстердаме и московскую Третьяковскую галерею.
Кроме того, в Сомерсет-хаусе регулярно проводятся различные временные выставки, а в просторном внутреннем дворе зимой устраивается каток.
Директор Рики сообщил, что Галерея Курто возобновит свою работу в воскресенье, но все остальные помещения Сомерсет-хауса останутся закрытыми для публики впредь до особого распоряжения.