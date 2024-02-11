Пожар в доме с "котами" в Риге не нанес существенного ущерба зданию — Управление национального культурного наследия Латвии

 
Новая газета - Балтия
Ryga
Ryga
ФОТО: Bloomberg

Пожар в доме с "котами" в Риге не нанес существенного ущерба, а культурная ценность здания не оказалась под угрозой, заявили в Управлении национального культурного наследия Латвии.

Эксперты сообщили, что повреждения обнаружены на фасаде внутреннего двора, в некоторых помещениях повреждена внутренняя отделка. Сейчас окна закрыты изнутри фанерой, крыша восстанавливается с помощью временных материалов.

Эксперты пришли к выводу о необходимости локального ремонта фасада.

Пожар в доме с "котами" произошел 30 января. Здание в стиле модерн, построенное в 1909 году, расположено в историческом центре Риги, который является памятником градостроительства государственного значения, архитектурным памятником государственного значения и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Новая газета - Балтия
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии