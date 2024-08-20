Пожар на нефтебазе в Ростовской области усилился

Как пишет „Интерфакс“, на месте работают порядка 600 спасателей и 150 единиц техники, кроме того, рассматривается возможность применения авиации для тушения пожара. По данным Telegram-канала Baza, горят уже 22 цистерны с топливом из 74 и, вероятно, будут гореть еще несколько дней. Ранее сообщалось, что горят 11 топливных резервуаров. Локализовать пожар до сих пор не удалось.

Пожар на складе с топливом в Пролетарске вспыхнул утром 18 августа. Как заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, причиной стало падение обломков сбитого дрона. На следующий день в Пролетарском районе был введен режим повышенной готовности, а в Пролетарске объявлена чрезвычайная ситуация. По данным местных властей, пострадали 18 человек. Как уточнил губернатор области, все они - пожарные. Позже он заявил, что пострадал 41 пожарный, а 18 из них потребовалась госпитализация.