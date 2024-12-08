Повстанцы заявили о захвате Дамаска, премьер Сирии — о готовности передать власть

Около 6 утра по местному времени повстанцы сообщили, что вошли в Дамаск, захватили расположенную возле города тюрьму Сайедная и освободили находившихся там заключенных.

Повстанцы назвали это „концом эры несправедливости“. На неверифицированных пока видео, распространяемых в социальных сетях, видно, как люди покидают территорию Сайеднаи. С самого начала гражданской войны в Сирии в 2011 году туда помещали противников режима Башара Асада. Правозащитники заявляли, что за первые пять лет войны здесь в условиях полной секретности было казнено от 5 тыс. до 13 тыс. человек.