"Поворотный момент истории": лидеры стран Европы собрались на саммит по безопасности и Украине

Принятое в среду решение Вашингтона приостановить обмен разведданными с Украиной только усугубило эти опасения.

Спустя три года после полномасштабного вторжения России в Украину жесты администрации Трампа в адрес президента России Владимира Путина вызвали в Европе опасения, что континент больше не сможет рассчитывать на поддержку США в обеспечении своей безопасности.

После встречи Трампа и Зеленского в Белом доме на прошлой неделе нервы в Европе натянуты до предела, и риторика европейцев не оставляет сомнений в том, какое значение придают ему официальные лица ЕС.

В письме к европейским лидерам фон дер Ляйен также отметила, что континент должен „высвободить нашу промышленную и производственную мощь и направить ее на достижение цели безопасности“.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европа столкнулась с „явной и серьезной опасностью в таких масштабах, каких никто из нас не видел за всю свою взрослую жизнь“, а президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что это „определяющий момент для Украины и европейской безопасности“.

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду во время обращения к нации заявил, что Франция готова обсудить возможность распространения своего ядерного „зонтика“ на европейских партнеров. Макрон заявил, что континент находится на „поворотном моменте истории“.

Разрешить странам перенаправлять средства, предназначенные для программ, направленных на нивелирование различий между более и менее благополучными регионами, на оборонные расходы.

Предоставить займы в размере 150 млрд евро на оборонные инвестиции в области, которые могут принести пользу обороне ЕС в целом — например, противовоздушная и противоракетная оборона, системы защиты от беспилотников, — что поможет упростить расчеты и снизить расходы за счет совместных закупок.

Разрешить странам увеличивать уровень национального дефицита, чтобы освободить место для увеличения расходов на оборону.

Фон дер Ляйен заявила, что три предложения, изложенные в плане ReArm Europe, поддержат Украину и „решат долгосрочную необходимость взять на себя гораздо больше ответственности“ за европейскую безопасность — вероятно, имея в виду тот факт, что многие европейцы более не считают возможным автоматически полагаться на помощь США в защите континента.

В понедельник фон дер Ляйен объявила о беспрецедентном оборонном пакете, получившем название ReArm Europe, и заявила, что Европа готова значительно увеличить свои расходы на оборону „с необходимыми темпами и амбициями“.

Обсуждение и принятие новых планов, впрочем, вряд ли пройдет гладко.

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ReArm Europe „фундаментальным сдвигом“, а президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что саммит даст Европе возможность показать, „является ли она просто дискуссионным клубом, или мы способны принимать решения“.

Многие европейские лидеры говорят, что поддерживают быстрые и решительные действия по обеспечению безопасности континента.

По словам фон дер Ляйен, ReArm Europe может высвободить в общей сложности 800 млрд евро на оборонные расходы.

А венгерский премьер Виктор Орбан в письме Коште потребовал, чтобы Украина не упоминалась ни в каких письменных документах по итогам саммита.

Орбан, ранее неоднократно пытавшийся заблокировать помощь ЕС Украине и поддерживавший Трампа за то, что тот „храбро стоит за мир“, заявил, что сейчас существует „стратегический раскол… между большинством Европы и США“.

„Одна сторона настаивает на затягивании войны в Украине, а другая стремится к прекращению конфликта“, — сказал он.

Однако в том, что касается общей безопасности в Европе, Орбан, по-видимому, готов к сотрудничеству.