Поставки TAURUS Украине вынесут на голосование в бундестаге

Из депутатов правящей "светофорной" коалиции в составе социал-демократов, "зеленых" и свободных демократов за этот документ проголосовала только эксперт Свободной демократической партии (СвДП) по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann), уже давно добивающаяся передачи ракет TAURUS Киеву.

Украина страдает от масштабной нехватки боеприпасов, а также уже много месяцев запрашивает у Германии передачу дальнобойных систем TAURUS. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) отклоняет эти запросы. 4 марта он в очередной раз выступил резко против поставки таких ракет Киеву. "Невозможно поставлять вооружение очень большой дальности и не думать о том, как его контролировать. А контроль возможен только при участии немецких солдат, что абсолютно исключено", - сказал канцлер.