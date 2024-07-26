Поставки оружия в Украину возрастут еще на 2 млрд долларов

Выявленная разница в размере 6,2 миллиарда долларов открыла возможность для отправки в Киев техники и оборудования еще на несколько миллиардов долларов.

Ранее в 2023 году Пентагон заявлял, что сотрудники использовали понятие „стоимость восстановления“ вместо „амортизационной стоимости“ для подсчета средств, потраченных на помощь Украине.

Министерство обороны „столкнулось с трудностями при точной оценке товаров оборонного назначения, отправленных в Украину, из-за нечетких определений в бухгалтерской отчетности“, говорится в новом докладе Счетной палаты правительства (The Government Accountability Office - GAO).

Обнаружено, что „всего в результате неправильной оценки оказалось, что бюджет американской помощи увеличился до 8,2 миллиарда долларов“, сообщается в отчете правительства США , опубликованном в четверг.

Затем Пентагон сообщил GAO, что „с тех пор было обнаружено завышение стоимости еще на 2 миллиарда долларов“.

В результате в Украину может быть отправлена партия вооружения еще на сумму в 2 миллиарда долларов для покрытия разницы в расчете помощи, одобренной администрацией Байдена.

В GAO заявили, что „расплывчатое определение стоимости оборудования и техники в Законе об иностранной помощи и отсутствие конкретных указаний по оценке сокращения расходов привели к несоответствиям в заявленной стоимости военной помощи“.

В одном примере, приведенном в докладе GAO, 10 автомобилей были оценены в 7 050 000 долларов США, хотя подтверждающая документация показала, их балансовая стоимость равна нулю.