Поставки газа из РФ в ЕС упали до минимума с начала войны

Впервые за последний год, то есть со второго квартала 2024 года, поставки СПГ из США стали вторым источником газа в ЕС, превзойдя весь совокупный импорт из России.

По его данным, в первом квартале 2025 года основным источником импорта газа в ЕС стали трубопроводные поставки из Норвегии - 23,593 млрд куб. м. На втором месте оказался сжиженный природный газ (СПГ ) из США - 18,393 млрд куб. м. На третьем - поставки из России в 10,015 млрд куб. м.

Поставки природного газа из России в страны Евросоюза в январе-марте 2025 года упали до минимума с начала войны в Украине. Об этом сообщает портал Euractiv в понедельник, 14 апреля, со ссылкой на доклад брюссельского аналитического центра Bruegel.

Поставки из России на минимуме за 45 лет

Объем российских поставок стал минимальным с начала войны в Украине . Поставки российского газа в ЕС постоянно падали с 4-го квартала 2021 года до второго квартала 2023 года. За этот срок они сократились в 3,5 раза: с 36,568 до 10,458 млрд куб. м. Затем они стали медленно расти, достигнув максимума в четвертом квартале 2024 года - 14,125 млрд куб.м.

Нынешний уровень поставок в 10,5 млрд куб. м за квартал - наименьший как минимум с 1980 года. Тогда СССР поставил в Западную Европу более 50 млрд куб. м газа в течение года. С тех пор объемы экспорта постоянно росли.

Пути экспорта газа из РФ в ЕС: один газопровод + СПГ