Посольство США в Киеве предупредило о возможном ударе РФ

Посольство США в Киеве заявило, что „получило информацию о потенциально серьезной воздушной атаке“ по городу в ближайшие несколько дней. Сообщение было обнародовано на сайте дипмиссии вечером в пятницу, 9 мая.

„Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги“, - сказано в документе. Предыдущее подобное предупреждение было опубликовано 8 декабря 2024 года. Масштабный ракетный удар по Киеву был нанесен 20 декабря .

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