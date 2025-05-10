Посольство США в Киеве предупредило о возможном ударе РФ

Посольство США в Киеве заявило, что „получило информацию о потенциально серьезной воздушной атаке“ по городу в ближайшие несколько дней. Сообщение было обнародовано на сайте дипмиссии вечером в пятницу, 9 мая.
„Посольство, как всегда, рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги“, - сказано в документе. Предыдущее подобное предупреждение было опубликовано 8 декабря 2024 года. Масштабный ракетный удар по Киеву был нанесен 20 декабря.
Россия закрывает небо над Капустиным Яром
Одновременно Федеральное управление гражданской авиации США проинформировало, что власти России закрывают воздушное пространство над военным полигоном Капустин Яр в Астраханской области на 12-13 мая. По данным СМИ, именно оттуда ВС РФ в ноябре 2024 года выпустили по Украине новые баллистические ракеты „Орешник“. Уведомление о закрытии воздушного пространства над Капустиным Яром с 09.00 12 мая до 19.00 13 мая по московскому времени было направлено 8 мая ростовским районом полетной информации.
Российские Telegram-каналы Mash и Baza 8 мая сообщили, что Владимир Путин якобы дал министерству обороны РФ указание „определить цели“ в Киеве для удара „Орешниками“.