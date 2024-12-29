Андрей Мельник положительно ответил на вопрос журналиста Berliner Morgenpost о том, могут ли европейские страны компенсировать Киеву потерю американской военной помощи. „ЕС с его экономическим объемом в 17,1 триллиона евро вполне способен это компенсировать. Европейцам нужно гораздо больше заботиться о собственной безопасности“, - приводит его слова издание.

В то же время, по мнению Мельника, больше возможностей для укрепления европейской безопасности появится с приходом на должность канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz) из оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС. При этом, отметил он, если партнером по правящей коалиции станут социал-демократы, которых он назвал „партией мира“, инициативы на этот счет могут быть заблокированы. „Именно поэтому „зеленые“ с Робертом Хабеком были бы, на мой взгляд, идеальным партнером (по правящей коалиции для ХДС/ХСС. - Ред.)“, - добавил Мельник.