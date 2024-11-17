Посол Украины в ФРГ раскритиковал антивоенный марш в Берлине

Посол Украины в Германии Алексей Макеев раскритиковал антивоенное шествие в Берлине, организованное российскими оппозиционерами Ильей Яшиным и Владимиром Кара-Мурзой, а также вдовой Алексея Навального Юлией Навальной. Демонстрация, намеченная на 17 ноября и организованная Юлией Навальной, - это не более чем „прогулка, лишенная достоинства и последствий“, написал он в статье для издания Die Zeit, опубликованной в субботу, 16 ноября.