Посол США в Украине Бриджит Бринк покидает свой пост

Посол США в Украине Бриджит Бринк, назначенная бывшим президентом США Джо Байденом, подала в отставку. Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс в четверг, 10 апреля, подтвердила эту информацию. „Бринк была послом три года. Это долгий срок в зоне боевых действий“, - сказала Брюс. „Мы прилагаем усилия к тому, чтобы эта война (в Украине. - Ред.) закончилась - это наш приоритет“, - подчеркнула она.

По словам Брюс, за три года пребывания в Киеве Бринк „добилась выдающихся результатов“. „Мы желаем ей всего наилучшего“, - добавила она.

Отставка на фоне переговоров о прекращении огня в Украине