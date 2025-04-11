Посол США в Украине Бриджит Бринк покидает свой пост

Посол США в Украине Бриджит Бринк, назначенная бывшим президентом США Джо Байденом, подала в отставку. Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс в четверг, 10 апреля, подтвердила эту информацию. „Бринк была послом три года. Это долгий срок в зоне боевых действий“, - сказала Брюс. „Мы прилагаем усилия к тому, чтобы эта война (в Украине. - Ред.) закончилась - это наш приоритет“, - подчеркнула она.
По словам Брюс, за три года пребывания в Киеве Бринк „добилась выдающихся результатов“. „Мы желаем ей всего наилучшего“, - добавила она.
Отставка на фоне переговоров о прекращении огня в Украине
Агентство AP, ссылаясь на Госдеп, сообщает, что Бринк покинет свой пост в ближайшем будущем, но пока не ясно, когда именно это произойдет. AP отмечает, что отставка Бринк уже ожидалась некоторое время, особенно учитывая ставку нынешнего президента США Дональда Трампа на сближение с Россией и стремление добиться прекращения войны России против Украины как можно скорее.
Карьерный дипломат Бриджит Бринк заступила на пост посла США в Киеве в мае 2022 года. Она считается последовательной сторонницей оказания США военной помощи Украине. Источники Reuters отмечали, что она покидает пост посла в Украине по собственному желанию.