Посол США: в Киеве прошла встреча советников по безопасности ряда стран

Посол США назвала российскую ракетную атаку на Киев в ночь на 21 марта - первую за 44 дня - "ответом" на встречу советников в столице Украины. Она поблагодарила ПВО Украины за сбитые ракеты - украинские военные заявили, что ни одна из них не достигла цели. Обломки ракет повредили гражданские объекты, есть пострадавшие. Минобороны России заявило, что удар был нанесён по "центрам принятия решений" ВСУ .

О проведении встречи заранее не сообщалось. Накануне ряд СМИ сообщил о необъявленном визите в Киев помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, однако они не писали, что он приехал в том числе для встречи со своими зарубежными коллегами.

Подробностей о самой встрече в Киеве нет. Первая подобная встреча была проведена в Дании в прошлом году, затем совещания проводились в Саудовской Аравии и Швейцарии. Их особенность в том, что в них участвуют представители не только поддерживающих Украину стран Запада, но и ряда нейтральных государств, поддерживающих тёплые отношения с Москвой.

В столице Украины подобная встреча прошла впервые. Не сообщалось, какие страны были представлены на встрече в Киеве.

Украина и её союзники хотят провести в этом году так называемый международный саммит мира в Швейцарии, без приглашения России. "Формула мира" предусматривает, помимо прочего, полный вывод российских войск с международно признанной территории Украины. В Москве неоднократно заявляли, что это неприемлемо.