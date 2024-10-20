На них адвокат семьи погибшей женщины Адам Строу заявил, что в качестве свидетеля на слушания необходимо вызвать президента России Владимира Путина, чтобы тот дал показания и „посмотрел в глаза родственникам Дон“.

Общественные слушания по делу о смерти Стерджесс начались в Солсбери на этой неделе.

Британские власти пришли к выводу, что отравление Скрипаля было организовано агентами российских спецслужб. Осужденный в России за госизмену, в 2010 году в результате обмена шпионами бывший агент ГРУ оказался на свободе в Англии, но от мести Москвы это его не спасло.

В отличие от самого Скрипаля и его дочери Юлии, которых после отравления „Новичком“ удалось спасти, 44-летняя Стерджесс сама распылила на себя яд, приняв его за духи, и вскоре скончалась.

Ведущая воскресной аналитической программы Би-би-си Лора Кюнсберг передала эту просьбу российским властям лично, пригласив на интервью посла России в Великобритании Андрея Келина.

„Я с трудом представляю, чтобы президент Путин поехал в Великобританию только для того, чтобы что-то засвидетельствовать“, — ответил Келин на эту просьбу.

В целом, говоря об отравлениях в Солсбери, посол в основном повторил то же, что говорил на протяжении последних пяти лет: Москва к этому не имеет никакого отношения.

На вопрос ведущей, что он может сказать родственникам погибшей женщины, Келин усмехнулся и ответил, что сказать ему совершенно нечего.