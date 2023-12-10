Посол ФРГ Ламбсдорфф в РФ напомнил о жертвах войны в Украине

Посол ФРГ в России Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lamdsdorff) в ходе традиционного рождественского концерта в одном из католических храмов Москвы напомнил о жертвах войны, развязанной РФ против Украины. Предстоящие праздники - повод, независимо от национальности и вероисповедания, вспомнить о жертвах войн, в том числе на Ближнем Востоке и в Украине, сказал дипломат в субботу, 9 декабря, обращаясь к сотням гостей, собравшихся на концерт в Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.

"Мы знаем, что война не является неизбежной. Люди, народы, нации способны и в трудных вопросах достичь мирной договоренности, если имеется соответствующая воля. Мы можем и мы должны, несмотря на все различие интересов и убеждений, совместно найти мирное решение. Рождество - это праздник мира. И мы хотим работать во имя мира и в следующем году", - подчеркнул Ламбсдорфф.

Призыв к мирному сосуществованию