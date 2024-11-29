Посол ЕС в Грузии сожалеет об отказе от евроинтеграции

„Я гордился тем, что Евросоюз открыл свои двери для Грузии, мы предоставили Грузии статус страны - кандидата в члены ЕС, и то, что произошло вчера, явно противоречит политике предыдущего правительства Грузии, всех предыдущих правительств Грузии, также противоречит желанию подавляющего большинства населения Грузии“, - указал посол ЕС.

„Думаю, сегодня все мы проснулись в совершенно новой реальности. Мы услышали заявление господина Кобахидзе (премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. - Ред.), что Грузия не заинтересована в интеграции в ЕС в течение следующих 4 лет. Конечно, это крайне печально“, - заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, комментируя заявление главы нового правительства Грузии, Ираклия Кобахидзе, сделанное им накануне на брифинге в центральном офисе „Грузинской мечты “ в Тбилиси. Слова Герчинского приводят грузинские и международные СМИ в пятницу, 29 ноября.

При этом он подчеркнул, что Грузия - независимая, суверенная страна „и Грузии решать, хочет ли она следовать пути евроинтеграции“.

Заявление премьера Грузии об отказе от переговоров с ЕС до 2028 года

На брифинг 28 ноября Ираклий Кобахидзе заявил, что возглавляемое им правительство решило не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом до конца 2028 года. На этот срок Грузия также отказывается от всех грантов и кредитов со стороны ЕС, добавил он.

„Мы продолжим двигаться в сторону Евросоюза, но мы никому не позволим держать нас в состоянии шантажа и манипуляций“, - отметил грузинский премьер.