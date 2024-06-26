Послы стран ЕС согласовали новые санкции против Беларуси

„За последние месяцы стало очевидно, что основной обход санкций (проти в России . - Ред.) происходит через Беларусь, - указал корреспондентке DW дипломатический источник в Брюсселе. - Когда мы вели переговоры по 14-му пакету, мы сосредоточились только на России, но остается лазейка, которую необходимо закрыть“.

По его словам, в последние дни Еврокомиссия разрабатывала пакет санкций в отношении Беларуси, чтобы привести его в соответствие с ограничительными мерами, принятыми против России. „Мы понимаем, что это очень короткий срок, ведь обычно на это требуется несколько недель, - подчеркнул собеседник DW. - Но по понятным причинам подавляющее большинство государств-членов сочли, что мы должны попробовать успеть до 30 июня“.