Последний день для машин с российскими номерами: с 15 февраля в Латвии их начнут конфисковывать

Согласно поправкам к Закону, которые вступят в силу уже в этот четверг, зарегистрированные в России транспортные средства могут участвовать в дорожном движении на территории Латвии, только если пересекают Латвию транзитом. При этом стоит учесть, что транспортное средство, зарегистрированное в РФ, сможет пересечь территорию Латвии транзитом только один раз.

Перед тем, как въехать в Латвию, необходимо предоставить информацию о транспортном средстве, о его водителе, а также о периоде времени, в течение которого автомобиль будет участвовать в дорожном движении в стране. Этот период не должен превышать 24 часов. Сделать это нужно в электронном виде здесь.

В случае, если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии или не выезжает за пределы Латвии, а также констатировано его несанкционированное использование в дорожном движении, у властей есть право на конфискацию автомобиля.