Последние нацистские преступники: как их все еще ищут в ФРГ

Даже в Германии, которая на протяжении десятилетий ограничивала поиск виновных в Холокосте лишь несколькими ведущими фигурами, впечатляющее задержание Барбье в Боливии вызвало ажиотаж и одобрение. Кларсфельды, получившие в 2015 году орден „За заслуги перед Федеративной Республикой Германия“ (Bundesverdienstkreuz) за свою деятельность, сделали „охоту на нацистов“ делом всей своей жизни.

Тем самым они заложили основу для исторического решения, принятого бундестагом 3 июля 1979 года: после почти 20 лет дебатов о преследовании нацистских преступников парламент ФРГ постановил, что на убийства и геноцид больше не распространяется срок давности, по истечении которого совершившие их лица освобождаются от ответственности. „Если бы немцы приняли этот закон в 1954 году, дела тысяч нацистских преступников были бы рассмотрены прокурорами и в конечном счете попали в суды. Однако многие судьи сами состояли ранее в нацистской партии и были бы снисходительны к обвиняемым“, - полагает Кларсфельд.