"Последнее предупреждение". Трамп потребовал от ХАМАС освободить заложников в Газе

„Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните все тела убитых вами людей, иначе вам конец. […] Ни один член ХАМАС не будет в безопасности, пока вы не сделаете то, что я скажу“, — написал он в своей соцсети Truth Social.

„Это ваше последнее предупреждение! Что касается руководства [ХАМАС], то сейчас самое время покинуть Газу, пока у вас еще есть шанс. Также обращаюсь к жителям Газы: вас ждет прекрасное будущее, но не в том случае, если вы будете удерживать заложников. Если вы это сделаете, вы умрете“, — добавил он.