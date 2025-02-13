После звонка Путину Трамп позвонил Зеленскому

Он также написал, что обсудил с Трампом „наш разговор со Скоттом Бессентом и подготовку нашего нового соглашения по безопасности и экономическому и ресурсному взаимодействию“ и подтвердил, что Трамп проинформировал его о деталях своего разговора с Путиным.

Практически одновременно с Зеленским также сообщил о своем с ним разговоре в своей соцсети Truth Social Дональд Трамп. По его словам, „разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет заключить МИР“. Трамп заявил, что оьсудил с Зеленским „множество тем, связанных с войной, но в основном встречу, которая будет организована в пятницу в Мюнхене, где вице-президент Дж. Д. Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио возглавят делегацию“. Он заявил, что надеется, что результаты этой встречи будут положительными.