После ударов по Белгороду Россия обстреляла Харьков

"Прилет в жилой дом в центре города. Серьезные разрушения, пожар. Информация о пострадавших уточняется. Есть еще разрушение гражданской инфраструктуры", - написал мэр Харькова Игорь Терехов. Отмечается, что один из ударов пришелся по гостинице Kharkiv Palace Hotel.

По данным местных властей, в результате обстрела были ранены 19 человек, в том числе 14- и 16-летние подростки, о погибших не сообщается. В числе пострадавших также оказался британский журналист, сообщило МВД Украины.

Российские удары по ряду украинских городов

Одновременно Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске со стороны России ударных беспилотников Shahed. Воздушная тревога была объявлена в Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях. Сообщается также о попадании в жилой дом в Херсоне, в результате которого погибли мужчина и женщина.