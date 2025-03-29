После ударов БПЛА РФ по Днепру погибли четыре человека

Россия атаковала беспилотниками в пятницу, 28 марта, украинский город Днепр. Как сообщил вечером этого дня в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, в результате этой атаки четыре человека погибли, еще как минимум 19 получили ранения. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, указал он.

„Масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе. Загорелись также многоэтажка и частные дома. Повсюду работают спасатели. Укрощают огонь“, - говорится в посте Лысака. По его словам, на город было направлено более 20 дронов, больишнство удалось сбить.