После ударов БПЛА РФ по Днепру погибли четыре человека

Россия атаковала беспилотниками в пятницу, 28 марта, украинский город Днепр. Как сообщил вечером этого дня в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, в результате этой атаки четыре человека погибли, еще как минимум 19 получили ранения. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, указал он.
„Масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе. Загорелись также многоэтажка и частные дома. Повсюду работают спасатели. Укрощают огонь“, - говорится в посте Лысака. По его словам, на город было направлено более 20 дронов, больишнство удалось сбить.
О том, что во время российской атаки пострадал „известный днепровский ресторан“, написал в Telegram и мэр Днепра Борис Филатов. Со своей стороны агентство УНИАН уточнило, что речь идет о ресторанно-гостиничном комплексе Bartolomeo, где впоследствии возник сильный пожар. Тем временем в соцсетях появились видео, изображающие, как утверждается, момент атаки российских дронов на Днепр.
157 боевых столкновений за сутки
В вечерней сводке за 28 марта Генштаб ВСУ передал, что с начала суток произошло 157 боевых столкновений: „Противник нанес по позициям наших (украинских. - Ред.) войск и населенным пунктам один ракетный и 73 авиационных удара, применив пять ракет и 133 управляемых авиационных бомбы, 1028 ударов дронами-камикадзе, совершил более 4500 артиллерийских обстрелов“.
Ранее в тот же день Генштаб ВСУ отчитался об успешном ударе по пункту пограничного пропуска „Погар“ в районе Случевска Брянской области РФ. „В результате поражения уничтожена военная инфраструктура пункта пропуска вместе со средствами связи и радиоэлектронной борьбы, система видеонаблюдения и другие технические средства. По предварительной информации ликвидировано от 15 до 40 оккупантов“, - говорится в посте Генштаба ВСУ в Telegram.
Как отмечается, авиаудар стал ответом на „циничные действия армии государства-агрессора, которая продолжает террор против Украины ежедневными запусками десятков ударных дронов по населенным пунктам, разрушает гражданскую инфраструктуру и жилые дома, убивает мирных украинских граждан“. По данным Генштаба ВСУ, из района ППП „Погар“ неоднократно фиксировались запуски дронов по территории Украины.
В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в Telegram утром 28 марта об атаке 20 украинских БПЛА на сельхозпредприятие в Погарском районе. В результате был полностью уничтожен специализированный автомобиль - молоковоз, повреждено здание молочной фермы, пункт охраны, трансформаторная подстанция предприятия и легковой автомобиль, написал чиновник.