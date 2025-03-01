После скандала: Зеленский поблагодарил более 30 союзников

Президент Украины Владимир Зеленский после скандала в Белом доме в пятницу, 28 февраля, поблагодарил в соцсети X 38 западных союзников Киева, ответив отдельно на каждую публикацию словами „Спасибо за вашу поддержку“. Украинский лидер разместил на своей странице, в частности, заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), президента Франции Эмманюэля Макрона.

Ранее Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп вступили в словесную перепалку в ходе встречи в Белом доме. Трамп обвинил Зеленского в неблагодарности, неготовности к миру и пригрозил выйти из переговорного процесса по Украине, если Киев не заключит сделку. Зеленский покинул переговоры досрочно.