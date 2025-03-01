2025.03.01 15:51

После скандала: Зеленский поблагодарил более 30 союзников

 
Deutsche Welle
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
ФОТО: Pool /Ukrainian Presidentia | Zuma / Scanpix

Украинский лидер после словесной перепалки с президентом США 38 раз поблагодарил западных союзников Украины, отдельно ответив на каждое заверение в поддержке в соцсети X.

Президент Украины Владимир Зеленский после скандала в Белом доме в пятницу, 28 февраля, поблагодарил в соцсети X 38 западных союзников Киева, ответив отдельно на каждую публикацию словами „Спасибо за вашу поддержку“. Украинский лидер разместил на своей странице, в частности, заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz), председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), президента Франции Эмманюэля Макрона.

Ранее Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп вступили в словесную перепалку в ходе встречи в Белом доме. Трамп обвинил Зеленского в неблагодарности, неготовности к миру и пригрозил выйти из переговорного процесса по Украине, если Киев не заключит сделку. Зеленский покинул переговоры досрочно.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии