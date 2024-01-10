После атаки на телеканал в Эквадоре объявлена война бандам

В портовом городе Гуаякиль в Эквадоре вооруженные люди в балаклавах, одетые преимущественно в черное, ворвались во вторник, 9 января, в помещение государственного телеканала TC Televisión во время прямой трансляции и захватили в заложники нескольких журналистов и сотрудников. Прямая трансляция не прерывалась, хотя на съемочной площадке погас свет и были слышны крики, звуки выстрелов и избиения сотрудников.

Как сообщил агентству Reuters координатор новостей и репортер TC Леонардо Флорес Морено, злоумышленники ворвались в приемную, напали на сотрудников телеканала и "заложили динамит". Два человека получили ранения, после чего трансляция была прекращена. Позже полиция объявила, что "порядок восстановлен", а 13 нападавших арестованы.

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