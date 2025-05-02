После атак ВС РФ в двух регионах Украины - 31 пострадавший

Россия в ночь на пятницу, 2 мая, атаковала Донецкую, Днепропетровскую и Запорожскую области Украины с применением около 150 дронов разных типов, собщают Воздушные силы ВСУ в Telegram. Как уточняется в посте, силами ПВО на востоке, севере и в центральной части Украины были сбиты 64 ударных дрона. Местные власти сообщают о 31 пострадавшем в двух регионах - Запорожской и Днепропетровсклой областях..
62 беспилотника-имитатора были локально потеряны без негативных последствий. „Вследствие вражеской атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области“, - передают Воздушные силы ВСУ.
По данным украинских военных, вражеские беспилотники были запущены из районов Брянска и Приморско-Ахтарска на территории России, а также из района мыса Чауда на аннексированном украинском полуострове Крым.
Атака российских БПЛА на Днепропетровщину
Как сообщил утром 2 мая в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, российской атаке ночью подверглась Славянская община Синельниковского района. „Предварительно, пострадали двое мужчин. 47-летнего раненого госпитализировали в состоянии средней тяжести. Другой пострадавший 31 года будет лечиться амбулаторно, - указывает чиновник. - Произошли пожары на двух предприятиях“.
По данным Лысака, по Никопольщине ВС РФ нанесли удары FPV-дроном и артиллерией. Попадания были зафиксированы в Покровской и Червоногригорьевской общинах. При этом обошлось без раненых и погибших, следует из поста.
Атаки РФ на Запорожскую область
Между тем глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил утром 2 мая в Telegram, что регион за сутки подвергся 589 ударам со стороны России. Их целями были 16 населенных пунктов области, в результате атак пострадали 29 жителей Запорожья, рассказал он.
„ВС РФ осуществили 17 авиационных ударов по Железнодорожному, Новоандреевке, Святопетровке, Зеленому и Цветково. 349 БПЛА различной модификации атаковали Запорожье, Беленькое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку. 9 обстрелов из РСЗО накрыли Орехов, Гуляйполе, Новоданиловку и Чаривное, - перечисляет Федоров в посте. - 14 артобстрелов нанесли по территории Каменского, Гуляйполя, Щербакова, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаровного, Новодаровки и Павловки“.
Около 11 утра по местному времени Федоров обновил информацию о пострадавших: „Двое в тяжелом состоянии, еще четверо - в состоянии средней тяжести. В больницы областного центра продолжают обращаться люди, пострадавшие в результате вражеской атаки на Запорожье. 24 человека после получения медицинской помощи будут лечиться дома. Шесть - остаются в больнице под наблюдением медиков. Двое - мужчина и женщина - в тяжелом состоянии“.
По сведениям главы ОВА, к утру 2 мая поступило 142 сообщения о повреждении квартир, частных домов, автомобилей, гаражей. „27 многоэтажек, более 10 частных домов, нежилые здания и учебные заведения изуродованы в результате ночной вражеской атаки“, - уточнил Федеров в более позднем посте.
Иван Федоров указал также, что в результате ночной российской атаки на регион оказались разрушены помещения локомотиворемонтного завода компании „Укрзализнiця“ - гражданского предприятия, специализирующегося на ремонте пассажирских электровозов.