После атак ВС РФ в двух регионах Украины - 31 пострадавший

„ВС РФ осуществили 17 авиационных ударов по Железнодорожному, Новоандреевке, Святопетровке, Зеленому и Цветково. 349 БПЛА различной модификации атаковали Запорожье , Беленькое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку. 9 обстрелов из РСЗО накрыли Орехов, Гуляйполе, Новоданиловку и Чаривное, - перечисляет Федоров в посте. - 14 артобстрелов нанесли по территории Каменского, Гуляйполя, Щербакова, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаровного, Новодаровки и Павловки“.

Около 11 утра по местному времени Федоров обновил информацию о пострадавших: „Двое в тяжелом состоянии, еще четверо - в состоянии средней тяжести. В больницы областного центра продолжают обращаться люди, пострадавшие в результате вражеской атаки на Запорожье. 24 человека после получения медицинской помощи будут лечиться дома. Шесть - остаются в больнице под наблюдением медиков. Двое - мужчина и женщина - в тяжелом состоянии“.