2025.05.02 11:31

После атак ВС РФ в двух регионах Украины - 31 пострадавший

 
Deutsche Welle

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия атаковала Украину с применением 64 ударных БПЛА и еще 62 беспилотников-имитаторов. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщает об атаке 349 БПЛА и 29 пострадавших.

Россия в ночь на пятницу, 2 мая, атаковала Донецкую, Днепропетровскую и Запорожскую области Украины с применением около 150 дронов разных типов, собщают Воздушные силы ВСУ в Telegram. Как уточняется в посте, силами ПВО на востоке, севере и в центральной части Украины были сбиты 64 ударных дрона. Местные власти сообщают о 31 пострадавшем в двух регионах - Запорожской и Днепропетровсклой областях..

62 беспилотника-имитатора были локально потеряны без негативных последствий. „Вследствие вражеской атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области“, - передают Воздушные силы ВСУ.

По данным украинских военных, вражеские беспилотники были запущены из районов Брянска и Приморско-Ахтарска на территории России, а также из района мыса Чауда на аннексированном украинском полуострове Крым.

Атака российских БПЛА на Днепропетровщину

Как сообщил утром 2 мая в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, российской атаке ночью подверглась Славянская община Синельниковского района. „Предварительно, пострадали двое мужчин. 47-летнего раненого госпитализировали в состоянии средней тяжести. Другой пострадавший 31 года будет лечиться амбулаторно, - указывает чиновник. - Произошли пожары на двух предприятиях“.

По данным Лысака, по Никопольщине ВС РФ нанесли удары FPV-дроном и артиллерией. Попадания были зафиксированы в Покровской и Червоногригорьевской общинах. При этом обошлось без раненых и погибших, следует из поста.

Атаки РФ на Запорожскую область

Между тем глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил утром 2 мая в Telegram, что регион за сутки подвергся 589 ударам со стороны России. Их целями были 16 населенных пунктов области, в результате атак пострадали 29 жителей Запорожья, рассказал он.

„ВС РФ осуществили 17 авиационных ударов по Железнодорожному, Новоандреевке, Святопетровке, Зеленому и Цветково. 349 БПЛА различной модификации атаковали Запорожье, Беленькое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку. 9 обстрелов из РСЗО накрыли Орехов, Гуляйполе, Новоданиловку и Чаривное, - перечисляет Федоров в посте. - 14 артобстрелов нанесли по территории Каменского, Гуляйполя, Щербакова, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаровного, Новодаровки и Павловки“.

Около 11 утра по местному времени Федоров обновил информацию о пострадавших: „Двое в тяжелом состоянии, еще четверо - в состоянии средней тяжести. В больницы областного центра продолжают обращаться люди, пострадавшие в результате вражеской атаки на Запорожье. 24 человека после получения медицинской помощи будут лечиться дома. Шесть - остаются в больнице под наблюдением медиков. Двое - мужчина и женщина - в тяжелом состоянии“.

По сведениям главы ОВА, к утру 2 мая поступило 142 сообщения о повреждении квартир, частных домов, автомобилей, гаражей. „27 многоэтажек, более 10 частных домов, нежилые здания и учебные заведения изуродованы в результате ночной вражеской атаки“, - уточнил Федеров в более позднем посте.

Иван Федоров указал также, что в результате ночной российской атаки на регион оказались разрушены помещения локомотиворемонтного завода компании „Укрзализнiця“ - гражданского предприятия, специализирующегося на ремонте пассажирских электровозов.

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Deutsche Welle
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